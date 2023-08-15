В российском регионе мужчину избили и переехали машиной

В Челябинске мужчину избили и переехали машиной около его дома

В Челябинске мужчину избили и переехали машиной около его дома. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, инцидент произошел на улице Монакова. Неизвестный позвонил по домофону в квартиру потерпевшего, а затем спрятался за кустами. Когда мужчина вышел, нападавший атаковал сзади. Затем он сел в машину и переехал пострадавшего.

Отец раненого предположил, что нападение произошло из-за ревности. В больнице у россиянина диагностировали перелом челюсти, бедра и сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на продавца, который отказался продать ему арбуз со скидкой.