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18:27, 14 августа 2023Силовые структуры

Россиянин ранил продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз

В Петербурге мужчина с ножом напал на продавца, отказавшего в скидке на арбуз

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на продавца, который отказался продать ему арбуз со скидкой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пострадавшего нашли на полу очевидцы. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с колото-резаной раной и проникающим ранением живота. Нападавший сбежал с места преступления.

Пострадавший во время госпитализации был в сознании. Он рассказал, что в фруктовый павильон пришел мужчина со светлыми волосами и попросил сделать скидку на арбуз. После отказа покупатель достал нож и набросился на продавца. Сейчас его ищет полиция.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе 45-летняя местная жительница напала с ножом на 26-летнего сына.

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    Варвара Митина
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