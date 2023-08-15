В России стартовала уникальная годовая арктическая экспедиция

Годовая экспедиция по исследованию и очистке Арктики стартовала из Мурманска

Масштабная экспедиция по исследованию и очистке Арктики длиной в год стартовала из порта Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

«Научная высокоширотная экспедиция "Чистая Арктика — Восток 77" уникальна — аналогов ей не нашли за последние 40 лет», — заявила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Теплоход «Клавдия Еланская» с группой исследователей и волонтеров на борту проплывет из Кольского залива по Баренцеву морю, следуя вдоль Кольского полуострова к Белому морю. В селе Чапома Мурманской области группа сойдет на берег и проследует до села Умба. Часть маршрута протяженностью 120 километров, проложенного через тундры и заливы Терского берега, члены экспедиции пройдут пешком.

После этого специалисты соберут данные в рамках социологического исследования на территориях традиционного проживания саамов и коми-ижемцев. Маршрут пройдет через Ревду, Ловозеро и Апатиты.

За время экспедиции ее участники изучат состояние тундры и многолетнемерзлых грунтов, составят карты промышленного наследия СССР, определят количество отходов в Арктике для последующей уборки территории, а также оценят современную транспортную инфраструктуру и связь. Члены экспедиции преодолеют 12 тысяч километров и пересекут 11 часовых поясов.

Ранее сообщалось, что российские ученые в составе научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023» впервые сняли с дрона самый старый исторический памятник на Новой Земле — остатки сооружения «Зимовье Баренца» в заливе Ледяная Гавань. Постройка датирована 1596 годом.