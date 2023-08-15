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12:05, 15 августа 2023Бывший СССР

В Киеве отказались идти на уступки по мирному плану Зеленского

Глава СНБО Украины Данилов: Киев не откажется от мирного плана Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Киев не будет идти на уступки и отказываться от пунктов так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Совета национальной безопасности обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите», — сказал Данилов, отвечая на вопрос о возможном более гибком подходе. Киев также не станет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сказал секретарь СНБО.

Он также отверг сведения о давлении на Киев со стороны Запада. По словам Данилова, давление с призывами начать переговоры существуют только в интернете, а в действительности киевские власти к этому не принуждают.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в случае проведения мирных переговоров с Москвой Киев хочет обсудить ядерный арсенал России и создание на ее территории демилитаризованных зон.

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    Алевтина Запольская
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