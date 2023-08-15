В Киеве отказались идти на уступки по мирному плану Зеленского
Киев не будет идти на уступки и отказываться от пунктов так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Совета национальной безопасности обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите», — сказал Данилов, отвечая на вопрос о возможном более гибком подходе. Киев также не станет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сказал секретарь СНБО.
Он также отверг сведения о давлении на Киев со стороны Запада. По словам Данилова, давление с призывами начать переговоры существуют только в интернете, а в действительности киевские власти к этому не принуждают.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в случае проведения мирных переговоров с Москвой Киев хочет обсудить ядерный арсенал России и создание на ее территории демилитаризованных зон.