Домашняя собака спасла маленького мальчика от медведя

WTNH: в США собака прогнала медведя со двора и спасла маленького мальчика

В американском городе Шерман, штат Коннектикут, домашняя собака спасла четырехлетнего мальчика от медведя. Об этом сообщает WTNH.

Хозяин собаки Грегори Грант рассказал, что его сын Гэвин гулял во дворе дома, когда заметил прямо перед собой черного медведя. Маленький мальчик испугался и начал убегать. В этот момент на помощь ребенку пришел восьмилетний золотистый ретривер по кличке Джейк. Он погнался за медведем и прогнал его со двора. Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.

Как считает Грегори, хищник мог пройти мимо и, возможно, не тронул бы Гэвина. Однако Джейк сделал все возможное, чтобы защитить мальчика от потенциального нападения. Хозяин отметил, что позже собака была вознаграждена за героический поступок. «Он получил много лакомств, мороженое, принял ванну в тот вечер. Он получил все, что только можно... Он очень помог нам в тот день», — утверждает Грегори.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

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