Шойгу заявил о конце доминирования Запада в военной сфере

Шойгу: СВО положила конец доминированию Запада в военной сфере

Специальная военная операция (СВО) положила конец доминированию Запада в военной сфере. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

Западные страны больше не могут так активно, как раньше, навязывать свою волю другим государствам, отметил глава Минобороны.

В связи с этим Шойгу отметил возросшую роль стран Азии, Африки и Латинской Америки, «в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств».

Во вторник, 15 августа, президент России Владимир Путин заявил о приверженности Москвы идее многополярного мира.