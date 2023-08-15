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10:24, 15 августа 2023Россия

Путин заявил о приверженности России идее многополярного мироустройства

Владимир Путин заявил о приверженности РФ идее многополярного мироустройства

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin / Reuters

Россия остается приверженной системе многополярного мироустройства. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности, слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

По словам Путина, Россия была и остается приверженной международному праву.

«Были и остаемся твердыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии», — объявил российский лидер.

Днем ранее, 14 августа, Путин заявил о готовности России сотрудничать с одним типом стран. К таким государствам он отнес отстаивающие независимый путь развития страны.

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