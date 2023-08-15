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08:17, 15 августа 2023Мир

Румыния начала поиск дрейфующих мин в Черном море

ВВС Румынии направили корабль и вертолет для поиска дрейфующих мин в Черном море

Фото: Inquam Photos / Reuters

ВВС Румынии начали поиск дрейфующих мин в Черном море после того, как пирс в приморском курорте Костинешть получил незначительные повреждения в результате взрыва. Об этом сообщает Euractiv.

Уточняется, что на причале популярного курортного города Костинешть произошел взрыв, причиной которого могла стать морская мина. Также предполагается, что том же районе была замечена еще одна морская мина, после чего Румыния направила на ее поиски корабль и вертолет.

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    Анастасия Заикина
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