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17:03, 15 августа 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость аренды виллы Павла Дурова в Дубае

Forbes: цена аренды виллы Павла Дурова в Дубае — около миллиона долларов в год
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Фото: lukomore.org / Globallookpress.com

Основатель мессенджера Telegram, миллиардер Павел Дуров, который несколько лет назад переехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), поселился на вилле в Дубае в одном из самых престижных районов города — Jumeirah Islands. Информацию об этом объекте раскрыл американский Forbes со ссылкой на неназванные источники.

Площадь дома с пятью спальнями составляет примерно 1,4 тысячи квадратных метров. Стоимость его аренды за год оценили приблизительно в миллион долларов (около 99,4 миллиона рублей по актуальному курсу валют). В издании отметили, что вилла, в которой на данный момент проживает бизнесмен, является одним из наиболее дорогих съемных объектов на Jumeirah Islands. Район представляет собой комплекс из 46 «кластеров», объединенных общей дорогой. В каждом из них находится в среднем по 16 вилл, при этом у всех объектов есть собственный сад и бассейн.

Дуров переехал в Дубай в 2017 году и с того момента жил в разных районах города. Миллиардер отказался комментировать изданию новость о своем переезде на Jumeirah Islands.

В июле Дуров, сообщив, что число активных пользователей Telegram превысило 800 миллионов в месяц, заявил о нежелании приобретать недвижимость и предметы роскоши. Он добавил, что вместо этого предпочитает вкладывать деньги в развитие мессенджера.

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    Полина Кислицына
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