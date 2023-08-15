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09:05, 15 августа 2023Из жизни

Отвергнутый возлюбленной мужчина сделал предложение ее матери

The Thaiger: в Китае мужчина сделал предложение матери бывшей возлюбленной

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

В Китае девушка отвергла бойфренда, и тот обручился с ее матерью. Об этом сообщает The Thaiger.

Девушка рассталась с партнером несколько лет назад, приняв решение уехать за границу ради получения образования. Она проучилась в высшем учебном заведении три года и, защитив докторскую диссертацию, вернулась в Китай. Когда девушка приехала домой к матери, то была удивлена, обнаружив там бывшего партнера. Удивление переросло в шок, когда она выяснила, что мужчина уже пять месяцев состоит с ее матерью в отношениях.

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Китаянка общалась с матерью, пытаясь понять, как она начала встречаться с мужчиной, когда тот резко прервал их разговор. Внезапно он опустился на одно колено, достал обручальное кольцо и сделал предложение новой возлюбленной на глазах у ее дочери. Девушка была потрясена, осознав, что бывший бойфренд в скором времени станет ее отчимом.

Ранее сообщалось, что житель Индонезии влюбился в подругу дочери на 33 года младше себя и женился на ней. Дочь мужчины призналась, что поначалу ее шокировало такое развитие событий, и она испытывала смешанные чувства.

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    Алиса Удовик
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