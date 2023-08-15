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12:55, 15 августа 2023Наука и техника

Показана глобальная угроза от повторения лесных пожаров в Австралии

Science: повторение лесных пожаров в Австралии вызовет цикл усиления потепления

Фото: CSIRO / XinHua / Globallookpress.com

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Канберре и Университета Тасмании показали, что повторение разрушительных лесных пожаров, подобных тем, что произошли в Австралии во время так называемого «Черного лета» 2019-2020 года, представляет собой глобальную угрозу всей биосфере Земли. Об этом сообщается в журнале Science.

С 2019 по 2020 год в Австралии произошли беспрецедентные лесные пожары, которые затронули площадь на 800 процентов больше среднего показателя в период с 1988 по 2001 год. В результате сгорело 20 процентов эвкалиптовых лесов умеренного пояса, окружающих населенные районы юго-востока Австралии. Более трех тысяч домов были разрушены в дополнение к другим многочисленным неблагоприятным последствиям для физического и психического здоровья человека.

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Оценки выбросов парниковых газов предполагают, что в результате этих пожаров было высвобождено около 715 тераграмм двуокиси углерода (CO2), что эквивалентно 80 процентам совокупных ежегодных выбросов из-за пожаров и использования ископаемого топлива в Австралии, что указывает на возможность возникновения потенциально опасной обратной связи между изменениями климата и выбросами углерода. Пожары могут превратить леса из поглотителей углерода в его источник, усугубляя глобальное потепление и увеличивая риск дальнейших пожаров.

Пожары «Черного лета» были достаточно сильными, чтобы спровоцировать образование пирокумуло-дождевых облаков, которые вызывали молнии и ветер, что еще больше усугубляло пожары. Эти огненные грозы, которых насчитали 44 в Австралии за 2019-2020 год, составили треть из всех подобных явлений, зарегистрированных с момента начала спутниковых наблюдений в 1978 году. Кроме того, появление пирокулумо-дождевых облаков, состоящих из загрязняющих аэрозолей, вызвало потерю озона на 3-5 процента в средних широтах Южного полушария.

По словам авторов, если мировое сообщество не предпримет шаги в ограничении последствий изменения климата, возникнет порочный круг, когда глобальное потепление вызывает более крупные пожары, ведущие к еще более сильному потеплению.

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    Александр Еникеев
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