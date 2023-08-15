Трое детей и их родители погибли при лобовом ДТП на российской трассе

В Тюмени в ДТП погибли трое детей и двое взрослых

Пять человек, в том числе трое детей, погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трассе в Тюменской области. Об этом сообщает региональный главк Госавтоинспекции в Telegram.

ЧП произошло на 241-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время по ней двигался большегруз с полуприцепом.

В результате аварии погибли пятеро из семерых находившихся в салоне легковушки человек. Еще двоих детей госпитализировали.

Ранее в Забайкалье четыре человека погибли и еще шесть пострадали в результате выезда автомобиля на полосу встречного движения. Среди погибших двое детей. По предварительным данным, их перевозили без детских кресел. Водители обеих машин выжили.