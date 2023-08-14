Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе

В Забайкалье четыре человека погибли, еще шесть пострадали при аварии на трассе

В Забайкальском крае четыре человека погибли, еще шесть пострадали при ДТП на участке федеральной трассы. Сообщение об этом опубликовал региональный главк МВД России на сайте.

Авария произошла в ночь на понедельник, 14 августа, на автодороге Чита — Забайкальск. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшим по ней автомобилем.

Среди погибших двое детей. По предварительным данным, их перевозили без детских кресел. Водители обеих машин выжили.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее в Сочи внедорожник с туристами врезался в скалу. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина.