Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:49, 14 августа 2023Россия

Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе

В Забайкалье четыре человека погибли, еще шесть пострадали при аварии на трассе

Фото: Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае четыре человека погибли, еще шесть пострадали при ДТП на участке федеральной трассы. Сообщение об этом опубликовал региональный главк МВД России на сайте.

Авария произошла в ночь на понедельник, 14 августа, на автодороге ЧитаЗабайкальск. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшим по ней автомобилем.

Среди погибших двое детей. По предварительным данным, их перевозили без детских кресел. Водители обеих машин выжили.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее в Сочи внедорожник с туристами врезался в скалу. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции анонсировали визит Путина в ближайшие дни

    Блогерша застряла в латексном платье бренда Кардашьян во время примерки

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Финляндия заявила об отсутствии угрозы от России

    100-летняя юбилярша раскрыла доступный каждому секрет долголетия

    Заключен контракт на создание российской группировки СКИФ

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    На затопленное Приморье обрушатся дожди из-за нового тайфуна

    Запад обвинили в парализованности из-за Нигера

    Стало известно о продолжении купального сезона в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости