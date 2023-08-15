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09:09, 15 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах 15 августа произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 14 воздушных судов, один — отменен. Во Внуково перенесли пять рейсов, четыре — отменили. В Шереметьево перенесли шесть авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» был сорван из-за проблем с двигателем. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Владивостока в Благовещенск.

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    Фариза Бацазова
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