В Германии прокомментировали требования Киева о передаче Taurus

Bild: Минфин Германии с пониманием отнесся к требованию Киева о поставке Taurus

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прокомментировал требования Украины о поставках крылатых ракет Taurus. Его слова приводит издание Bild.

Он подчеркнул, что с пониманием относится к призывам Киева отправить ему ракеты. «Однако при этом нужно учесть необходимые процедурные шаги», — отметил Линднер. Он добавил, что сделать это следует как можно быстрее.

Ранее глава Минфина ФРГ сообщил, что передача Taurus Украине возможна только при соблюдении трех условий. В частности, уточнил он, Германии необходимо согласовать этот шаг с союзниками. Помимо этого, страна должна сохранить свои оборонные способности и не стать стороной конфликта, добавил министр.