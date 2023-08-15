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01:06, 15 августа 2023Мир

В Германии прокомментировали требования Киева о передаче Taurus

Bild: Минфин Германии с пониманием отнесся к требованию Киева о поставке Taurus
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прокомментировал требования Украины о поставках крылатых ракет Taurus. Его слова приводит издание Bild.

Он подчеркнул, что с пониманием относится к призывам Киева отправить ему ракеты. «Однако при этом нужно учесть необходимые процедурные шаги», — отметил Линднер. Он добавил, что сделать это следует как можно быстрее.

Ранее глава Минфина ФРГ сообщил, что передача Taurus Украине возможна только при соблюдении трех условий. В частности, уточнил он, Германии необходимо согласовать этот шаг с союзниками. Помимо этого, страна должна сохранить свои оборонные способности и не стать стороной конфликта, добавил министр.

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    Марина Совина
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