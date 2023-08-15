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04:33, 15 августа 2023Мир

В Грузии рассказали о рычаге давления Евросоюза на страну

Политик Ломия: ЕС использует капитал властей Грузии как рычаг давления

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия может столкнуться с множеством требований в обмен на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом рассказал лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия в беседе с «Известиями».

В частности, отметил он, от нее могут потребовать присоединиться к антироссийским санкциям. По словам политика, правящая партия страны «Грузинская мечта» пытается «лавировать между двух огней», стараясь выбирать из двух зол наименьшее.

Однако, подчеркнул он, неизвестно, получится ли у нее придерживаться такой стратегии. «Лидеры "Грузинской мечты" владеют за границей большим финансовым капиталом, и этот капитал является рычагом давления на партию», — пояснил Ломия, назвав действия ЕС «большой политической игрой» с Грузией.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар обвинил западные страны в давлении на Грузию в вопросе диалога с Россией. При этом, подчеркнул он, никакие действующие санкционные режимы не нарушаются.

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    Марина Совина
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