В Грузии рассказали о рычаге давления Евросоюза на страну

Политик Ломия: ЕС использует капитал властей Грузии как рычаг давления

Грузия может столкнуться с множеством требований в обмен на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом рассказал лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия в беседе с «Известиями».

В частности, отметил он, от нее могут потребовать присоединиться к антироссийским санкциям. По словам политика, правящая партия страны «Грузинская мечта» пытается «лавировать между двух огней», стараясь выбирать из двух зол наименьшее.

Однако, подчеркнул он, неизвестно, получится ли у нее придерживаться такой стратегии. «Лидеры "Грузинской мечты" владеют за границей большим финансовым капиталом, и этот капитал является рычагом давления на партию», — пояснил Ломия, назвав действия ЕС «большой политической игрой» с Грузией.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар обвинил западные страны в давлении на Грузию в вопросе диалога с Россией. При этом, подчеркнул он, никакие действующие санкционные режимы не нарушаются.