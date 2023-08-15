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17:41, 15 августа 2023Россия

Назван способ защитить автомобиль от поломки в ливень

Автоэксперт Рузанов: поездка в ливень может привести к серьезной поломке

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Поездка на автомобиле в ливень может привести к серьезной поломке. Об этом «Известиям» рассказал автоэксперт Алексей Рузанов.

По его словам, в том случае, когда водитель передвигается по дороге с выбоинами и глубокими ямами в дождь, он рискует получить так называемый гидроудар. Если машина на скорости попадет в выбоину с водой, то воздухозаборник зачерпнет большое количество воды, а внутренние детали двигателя получат серьезные повреждения.

Чтобы защитить автомобиль от поломки после гидроудара, Рузанов посоветовал передвигаться в дождь с небольшой скоростью, а также внимательно относиться к глубине, на которую погружаются колеса авто. Соблюдение «ватерлинии» в половину колеса является способом, который сможет защитить машину от поломки.

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Отдельно эксперт отметил, что попадание воды на детали двигателя чревато коротким замыканием и выходом электрики из строя. Если вода все же проникла под капот автомобиля, все детали необходимо просушить.

«Все элементы, попавшие в воду, а также электрические контакты желательно просушить. В ином случае они могут окислиться и привести к сбоям. Для просушки может понадобиться разбор не только деталей под капотом, но и салона», — заявил эксперт.

Ранее были названы самые частые проблемы у иномарок с пробегом.

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    Марк Леонов
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