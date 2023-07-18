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11:52, 18 июля 2023Экономика

Названы самые частые проблемы у иномарок с пробегом

Autonews: чаще всего у иномарок с пробегом возникают проблемы с аккумулятором и КПП

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Водители назвали одними из часто ломающихся иномарок с пробегом Opel Astra, Citroen C3 и Volkswagen Golf. Об этом говорит опрос 25 тысяч владельцев подобных машин, который провело британское издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy, его результаты приводит Autonews.

Самой ненадежной компактной б/у иномаркой назвали Citroen C3 — более половины его владельцев жаловались на работу кондиционера и тормозной системы, неполадки двигателя, выхлопной системы, сцепления и навигационной системы. Помимо него, в топ-3 проблемных автомобилей этого сегмента вошли также Ford Fiesta и Nissan Micra.

Наиболее часто ломающимся хэтчбеком пользователи назвали Opel Astra. Почти 30 процентов владельцев этого автомобиля за последнее время были вынуждены посещать сервисные центры из-за поломки тормозов, кондиционера и двигателя. Также в списке проблемных автомобилей Volkswagen Golf.

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Среди премиальных седанов ненадежными признали Mercedes C-Class из-за частых неполадок с аккумулятором и Volkswagen Passat. Проблемными кроссоверы водители признали Peugeot 2008, Land Rover Freelander (2006–2014) и Nissan Juke. В сегменте семейных кроссоверов на поломки чаще всего жаловались владельцы Range Rover Evoque, Nissan Qashqai и Dacia Duster. В категории больших кроссоверов ненадежными назвали Land Rover Discovery Sport.

Также участники опроса пожаловались на обслуживание электрокаров и гибридов. Наименее надежными назвали Lexus RX из-за его проблем с аккумулятором и подвеской, а также Tesla Model S.

Ранее российские производители заявили о необходимости повысить утилизационный сбор на иномарки. В «АвтоВАЗе» указали, что это даст возможность сохранить более миллиона рабочих мест в автомобильной промышленности и компонентной отрасли страны. Представители «Соллерс» отметили, что подорожание иномарок повысит инвестиционную привлекательность производственных и локализационных проектов отечественного автопрома.

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    Вячеслав Агапов
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