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19:42, 15 августа 2023Из жизни

Страус атаковал жирафа и попал на видео

Daily Mail: драка страуса и жирафа в зоопарке Сент-Луиса попала на видео

Жираф и страус подрались в зоопарке города Сент-Луис. Об этом сообщает Daily Mail.

Драка животных попала на видео. На кадрах видно, как находящийся в одном загоне с жирафом страус подходит к нему, воинственно топорща крылья. Жираф спокойно лягает птицу, сбивая ее с ног. Спустя некоторое время, страус не веря в то, что потерпел поражение в поединке, решает снова атаковать. Однако, когда жираф начинает шагать в его сторону, страус в панике бежит прочь и врезается в каменную стену.

Животных удалось заснять Девике Сет, судье из Техаса, которая на несколько дней приехала в штат Миссури и вместе с семьей решила посетить местный зоопарк. Сет рассказала, что решила включить видеосъемку, потому что ей показалось необычным, что страус и жирафы оказались в одном вольере. По ее словам, страус продолжил попытки победить жирафа и после того, как она выключила камеру.

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Ранее сообщалось, что зоопарк на востоке Китая был вынужден выпустить официальное опровержение после того, как посетители заподозрили в малайском медведе человека в костюме. Причиной стало видео, на котором медведь стоит в вольере на задних лапах и из-за позы и размеров очень напоминает человека.

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    Антонина Черташ
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