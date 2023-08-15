Глава Дагестана поблагодарили руководство Чечни за медицинскую помощь

Меликов поблагодарил руководство Чечни за направленных в Махачкалу врачей

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил в руководство Чечни, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим после взрыва на АЗС в Махачкале. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации пожара, а также медикам, психологам и другими специалистам, которые в настоящее время принимаются все необходимые меры. Особое внимание он обратил на помощь из Чечни.

«Отдельной благодарности заслуживает руководство братской Чеченской Республики, направившее бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в медицинские учреждения Махачкалы», — написал Меликов.

Ранее сообщалось, что семьи погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале получат по одному миллиону рублей.

Взрыв на автозаправке произошел в Махачкале вечером в понедельник, 14 августа. Позже глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.