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12:25, 15 августа 2023Мир

Чешский генерал назвал главные ошибки ВСУ при контрнаступлении

Чешский генерал Шедивы: ВСУ ведут контрнаступление сразу на трех направлениях

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Главными ошибками Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении являются проведение наступательных операций сразу на всех трех направлениях, а также отсутствие в достаточной степени подготовленного личного состава. С таким заявлением в интервью изданию Czdefence выступил бывший глава генштаба Чехии генерал Иржи Шедивы.

Чешский генерал назвал Артемовск (украинское название — Бахмут) претендентом для «обманного удара», способным отвлечь на себя внимание российской обороны, чтобы ВСУ смогли успешно вести контрнаступление на других направлениях.

«Уже упомянутый Бахмут должен был стать обманным ударом, куда российские войска стянулись бы для обороны, после чего основным направлением и вторичной целью должны были стать Бердянск и Мелитополь», — сказал отставной военный.

Ранее The Guardian писала, что контрнаступление ВСУ началось преждевременно из-за усталости доноров, которое почувствовало украинское военное командование. Издание замечает, что контрнаступление не оправдало общих ожиданий западных стран и намного отстает от оптимистичных для Киева графиков, но военные эксперты считают, что говорить о его провале еще слишком рано.

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    Глеб Бажуткин
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