Метеоролог предрек похолодание в ряде регионов России

Синоптик Вильфанд спрогнозировал похолодание в Омской и Томской областях

В течение текущей недели в самых густонаселенных района азиатской части России ожидается очень низкая для летнего времени температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Речь идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. До среды включительно температура там не будет превышать 20 градусов.

«Максимальные температуры в диапазоне от 15 до 20 градусов. Это даже Алтайского края касается, хотя это самый южный район Западной Сибири. И там аномалии температуры на 4-5 градусов ниже нормы», — сказал синоптик.

Со среды же, по его словам, циркуляция изменится и в регионы вернется нормальная погода. Так, в Омской, Томской, Новосибирской областях температура достигнет 20-24. Только на юге Красноярского края, в Хакасии ожидается ниже 20 градусов.

Ранее стало известно, что урожаи в Поволжье и Сибири оказались под угрозой из-за погодных условий. В регионах наблюдается сильная засуха, которая может сказаться на части посевов зерновых культур.

