Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:13, 15 августа 2023Среда обитания

Метеоролог предрек похолодание в ряде регионов России

Синоптик Вильфанд спрогнозировал похолодание в Омской и Томской областях

Фото: Nazar Sharafutdinov / Unsplash

В течение текущей недели в самых густонаселенных района азиатской части России ожидается очень низкая для летнего времени температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Речь идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. До среды включительно температура там не будет превышать 20 градусов.

«Максимальные температуры в диапазоне от 15 до 20 градусов. Это даже Алтайского края касается, хотя это самый южный район Западной Сибири. И там аномалии температуры на 4-5 градусов ниже нормы», — сказал синоптик.

Со среды же, по его словам, циркуляция изменится и в регионы вернется нормальная погода. Так, в Омской, Томской, Новосибирской областях температура достигнет 20-24. Только на юге Красноярского края, в Хакасии ожидается ниже 20 градусов.

Ранее стало известно, что урожаи в Поволжье и Сибири оказались под угрозой из-за погодных условий. В регионах наблюдается сильная засуха, которая может сказаться на части посевов зерновых культур.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России поднял ключевую ставку до 12 процентов

    Последствия взрыва на автосервисе в Махачкале попали на видео

    ВСУ ударили по российскому региону ракетой комплекса «Точка-У»

    Актриса из сериала «Кухня» рассказала о домогательствах со стороны продюсера

    Жителей столичного региона предупредили о миграции гадюк

    МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЭС в Махачкале

    Отключение ионных каналов в мозге сделало мышей умнее

    Начато расследование из-за прорыва дамбы в Уссурийске

    Названа дата дебютного матча Захаряна за «Реал Сосьедад»

    В Турции задержали «важного фигуранта» дела о покушении на посла России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости