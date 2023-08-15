Фотоловушка нацпарка «Земля леопарда» засняла спешащего барсука

В нацпарке «Земля леопарда» в фотоловушку попал спешащий барсук

В нацпарке «Земля Леопарда» фотоловушка засняла спешащего азиатского барсука. Ролик опубликован в Telegram-канале учреждения.

На кадрах видно, что барсук куда-то бежит, останавливается на поляне и несколько секунд смотрит в камеру, после чего убегает.

«Видно, что он очень занят и сейчас бежит по важным делам. Но он нашел в своем плотном графике время для того, чтобы посмотреть на вас и побежать дальше», — говорится в публикации.

В «Земле леопарда» предположили, что зверь ищет вход в барсучий городок — сложное многоярусное подземное сооружение с несколькими входными и вентиляционными отверстиями и длинными туннелями. Там отметили, что самая большая барсучья нора, обнаруженная людьми, имела 130 входов и выходов, хотя обычно их бывает около 50.

Ранее сообщалось, что амурский тигр напал на фотоловушку в Приморском центре реабилитации. В учреждении рассказали, что хищника посадили на диету, и теперь он «вынужден питаться низкокалорийными фотоловушками».