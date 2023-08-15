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13:45, 15 августа 2023Ценности

Россиянин лишился сотен тысяч рублей из-за своих голых фото на сайте знакомств

Фото: Unsplash

Житель Москвы (имя и фамилия неизвестны) лишился сотен тысяч рублей из-за своих голых фото на сайте знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Известно, что 28-летний россиянин познакомился с девушкой в приложении Pure для поиска сексуальных партнеров с фокусом на реальную встречу. Затем пара стала обмениваться откровенными снимками, вследствие чего собеседница предложила мужчине перейти для общения в Telegram.

Отмечается, что позже москвичу стали звонить с неизвестного номера, присылать его интимные кадры и шантажировать. Так, мошенники заявили, что если пользователь сети не заплатит, то они разошлют фотографии его друзьям, знакомым, коллегам и родственникам.

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Уточняется, что россиянин отдал преступникам почти 400 тысяч рублей, а после этого обратился за помощью в полицию, написав заявление о мошенничестве.

В декабре 2022 года россияне заплатили сотни тысяч рублей за участие в несуществующем шоу с популярной певицей Ольгой Бузовой. По информации издания, представители краснодарского агентства Maryway искали моделей в интернете, после чего предлагали им платное обучение и возможность сняться в новой передаче для телеканала ТНТ, в которой также будет присутствовать Бузова. Известно, что за встречу с телезвездой манекенщицы должны были отдать 350 тысяч рублей.

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    Екатерина Ештокина
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