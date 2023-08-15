Сенатор Климов: США должны дать Украине команду подписать соглашение с Россией

Достижение мира на Украине возможно, если США дадут Украине команду о подписании с Россией соглашения, основанного на схемах, обсуждавшихся еще год назад. Другой вариант — самостоятельное выполнение Россией изначальных целей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«США должны дать жесткую, конкретную команду Украине подписать с нами некое соглашение, договор — как он будет называться, вторично. За основу могут быть взяты схемы, обсуждавшиеся в Стамбуле год назад. Эти схемы должны учитывать объективную реальность, все то, что изменилось с тех пор, в частности, прошедшие референдумы. После этого бумагу должны подписать украинские власти», — считает Климов.

После подписания договора, по мнению сенатора, у украинских политиков не будет возможности переизбраться на новые сроки ввиду неприязни со стороны населения. Поэтому США должны будут предоставить им гарантии личной безопасности.

Тогда в итоге у США будет возможность сделать вид, что они ничего не проиграли — это Киев проиграл. А у Украины появится возможность выбрать себе других правителей, которые восстановят нейтральный статус страны. Хотелось бы напомнить, что мы признали Украину как суверенное государство именно потому, что был декларирован ее нейтральный статус Андрей Климов сенатор Совфеда

Другой возможный сценарий завершения конфликта, по словам сенатора, — самостоятельное достижение Россией изначальных целей.

«Что-то подсказывает, что этот вариант более вероятен», — заметил Климов.

Ранее военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом ради завершения конфликта и сохранения инфраструктуры, которая разрушается в процессе боевых действий.