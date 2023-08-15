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16:34, 15 августа 2023Культура

В России снимут свою версию «Тачек» с названием «Копейка»

В России покажут отечественную версию мультфильма «Тачки»

Изображение: Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика»

В России покажут отечественную версию мультфильма «Тачки» от студии Pixar под названием «Копейка». Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным канала, проект представила кинокомпания «Гром» в Фонде кино. Сюжет анимационного фильма повествует о мире автомобилей, где главными действующими героями являются машины российских производителей. Приключения друзей-автомобилей будут разворачиваться не только в России, но и Китае, Индии и арабских странах.

Создатели фильма также отметили, что хотели бы привлечь к небольшим ролям в проекте российских политиков. По их словам, многие политические деятели уже согласились на камео в картине, кроме «одного человека, с которым еще не разговаривали».

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил создать российский аналог «Евровидения» с конкурсантами только из дружественных стран.

Лента «Тачки» вышла на экраны в 2006 году и заработала в прокате почти 462 миллионов долларов США. Сиквел выпустили в 2011 году, он заработал около 560 миллионов долларов.

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    Варвара Кошечкина
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