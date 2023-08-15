Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией

Латвия объявила мобилизацию пограничных сил для укрепления границы с Белоруссией

Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что пограничников отзывают из отпусков. «Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», — говорится в сообщении.

По словам министра обороны страны Инары Мурниеце, вооруженным силам было отдано распоряжение направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе на помощь погранслужбе, пишет Delfi.

В Госпогранслужбе объяснили, что причина мобилизации связана с растущей «гибридной угрозой» и увеличением числа попыток пересечения границы. Так, за последние сутки было зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

3 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна может закрыть границу из-за нахождения в Белоруссии наемников группы «Вагнер». Однако, по его словам, обсуждение возможных мер должно происходить «в координации между Польшей, Литвой и Латвией».