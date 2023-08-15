Политику украинских властей сравнили с УССР 1930-х годов

Соучредитель «Новой почты» сравнил политику властей Украины с УССР 1930-х годов

Соучредитель украинской «Новой почты» Владимир Поперешнюк раскритиковал политику властей Украины, сравнив ее с УССР 1930-х годов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«У нас есть своя индустриализация, которая называется «Велике вiдновлення» (форум "Великое восстановление" — прим. «Ленты.ру») у нас есть раскулачивание фермеров — это то, что [председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил] Гетманцев делает с ФОПами (физлицами, которые оформлены как предприниматель — прим. «Ленты.ру») уже четыре года, у нас есть свои трудовые лагеря, которые нам планируют делать. То, что я вижу, нам постоянно зажимают гайки. Постоянно», — заявил он.

При этом Поперешнюк отметил, что в первые дни российской спецоперации на Украине наблюдалось некоторое улучшение. «Это была атмосфера свободы, экономической вольности. Но с каждым днем это закручивается и закручивается. Но советская экономика не работает. И как бы ни строили, как бы ни планировали, все равно работают предприниматели», — пояснил бизнесмен.