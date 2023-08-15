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08:06, 15 августа 2023Бывший СССР

На Украине усомнились в принадлежности территорий Киеву

Лопатенок усомнился в принадлежности территорий Киеву из-за отношения к культуре

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский режиссер Игорь Лопатенок усомнился в принадлежности территорий Киеву из-за отношения властей к культуре и истории. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?» — задался вопросом Лопатенок. Так он отреагировал на установку трезубца на монументе «Родина-мать» вместо герба СССР.

Ранее режиссер заявил, что Киев атакует гражданские суда из-за провала контрнаступления и необходимости «хороших новостей». По его словам, атака морских беспилотников на российский танкер «Сиг» — это последний шаг к «полномасштабной тактике государственного террора».

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    Марина Совина
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