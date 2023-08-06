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01:54, 6 августа 2023Бывший СССР

На Украине объяснили атаку гражданских судов со стороны Киева

Украинский режиссер Лопатенок объяснил атаку гражданских судов со стороны ВСУ

Киев атакует гражданские суда из-за провала контрнаступления и необходимости «хороших новостей». Такое мнение выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок в своем аккаунте в Twitter.

«Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов», — заявил режиссер. По его словам, атака морских беспилотников на российский танкер «Сиг» — это последний шаг к «полномасштабной тактике государственного террора».

По его мнению, из-за серьезного провала на поле боя, больших потерь и безвыходного положения «режиму попрошайки-Зеленского» нужно предоставить публике «хорошие новости». Именно потому он прибегнул к «старому украинскому трюку» — атаке на гражданские суда.

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    Екатерина Подвигина
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