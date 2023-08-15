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10:11, 15 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о попадании по предприятию в Луцке

Власти Луцка сообщили о попадании по промышленному объекту в городе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по промышленному объекту в Луцке на Украине. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в Telegram.

«Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке», — написал Полищук, добавив, что на месте работают все экстренные службы.

Поражение объекта подтвердил также глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко. «Есть "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 августа взрывы прозвучали в трех украинских городах — Львове, Луцке и Днепре.

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