Последствия взрыва на автосервисе в Махачкале попали на видео

СКР показал на видео последствия взрыва на автосервисе в Махачкале

На месте ЧП в Махачкале работают следователи и криминалисты. Видео с последствиями происшествия предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видны сотрудники ведомства, работающие над установлением обстоятельств произошедшего.

Следователи выяснили личность владельца автосервиса, где произошел взрыв, от которого пострадали 105 человек. В ближайшее время мужчину доставят на допрос. Его подчиненные утверждают, что сначала взорвался склад с селитрой, расположенный напротив АЗС. Задержанного бизнесмена восемь раз штрафовали за многочисленные нарушения, уточняет Telegram-канал SHOT.

В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По версии следствия, 14 августа в 21:50 по местному времени в здании станции технического обслуживания автомобилей во время ремонта произошли возгорание и взрыв.