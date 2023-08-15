Установлен владелец взорвавшегося автосервиса в Махачкале

Следователи установили личность хозяина взорвавшегося автосервиса в Махачкале

Следователи выяснили личность владельца автосервиса в Махачкале, где произошел взрыв, от которого пострадали 105 человек. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ближайшее время мужчину доставят на допрос.

В настоящее время Следственный комитет России проводит расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По версии следствия, 14 августа в 21:50 по местному времени в здании станции технического обслуживания автомобилей во время ремонта произошли возгорание и взрыв.