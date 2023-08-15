Марочко заявил, что руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова

Руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова. Об этом рассказал подполковник Луганской народной милиции (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон», — сообщил он.

Подполковник, ссылаясь на собственные источники, добавил, что учебные заведения города превращают в пункты постоянной или временной дислокации военных, а для нужд армии изымаются «автомобили коммунальной собственности».

Об использовании гражданских объектов в Харькове в военных целях стало известно 11 августа. Марочко рассказал о переоборудовании складских помещений для хранения боеприпасов и военной техники, а также об использовании общежитий для заселения военнослужащих.