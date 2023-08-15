В ЛНР рассказали об атаках ВСУ группами штрафников

Марочко: ВСУ отправляют в атаку группы штрафников без поддержки артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют штурмовые отряды из групп штрафников, которых отправляют в атаку из должной поддержки. Об этом рассказал подполковник Луганской народной милиции (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Подполковник сообщил, что в районе населенных пунктов Кременная и Сватово российские силы неоднократно встречали штурмовые отряды противника, которые пытались захватить позиции Вооруженных сил (ВС) России без должной поддержки артиллерии и бронетехники.

По его словам, было установлено, что эти группы состоят из военнослужащих, которые понесли наказание за серьезные дисциплинарные проступки — самовольное оставление позиций и игнорирование приказов вышестоящего командования.

Он также отметил, что боевая эффективность таких групп крайне мала из-за низкого морально-психологического состояния бойцов, отсутствия боевого слаживания и несоответствия военно-учетной специальности с реально занимаемой должностью.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ возводят оборонительные линии на фоне продвижения российских сил в сторону Купянска. По его словам, противник пытается замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяя тактику «живого щита».