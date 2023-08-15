МЧС подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЭС в Махачкале

МЧС России: при взрыве в Махачкале погибли 35 человек

В МЧС прокомментировали последние данные о жертвах взрыва в Махачкале, подтвердив, что в результате происшествия скончались 35 человек. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает «Интерфакс».

Вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале произошел взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, после огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Глава Дагестана Сергей Меликов позже разъяснил, что взрыв произошел вследствие детонации емкости напротив автозаправки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.