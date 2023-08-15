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17:09, 15 августа 2023Бывший СССР

Зеленский посетил бойцов ВСУ на мелитопольском направлении

Зеленский посетил мелитопольское направление и заслушал доклады комбатов

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo

Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов ВСУ на мелитопольском направлении и заслушал доклады комбатов. Об этом сообщил офис главы государства.

«Президент Украины посетил бригады, которые ведут наступательные действия на мелитопольском направлении. (…) В частности, глава государства встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским», — сказано в заявлении властей.

Командиры доложили Зеленскому о ходе боевых действий на участках фронта. Кроме того, были затронуты проблемы подразделений на этом направлении. Уточняется, что бойцы отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны и беспилотников. Украинский лидер распорядился систематизировать запросы военных, вынести их на рассмотрение ставки и передать иностранным союзникам Киева.

Ранее Зеленский посетил подконтрольную Украине часть Донецкой народной республики (ДНР). Он также был проинформирован об оперативной обстановке и обсудил с командирами бригад и батальонов проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные.

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    Кристина Есикова
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