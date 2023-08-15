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17:59, 15 августа 2023Силовые структуры

Псевдооператор попытался изнасиловать россиянку в пункте выдачи заказов

В Москве псевдооператор попытался изнасиловать россиянку в пункте выдачи заказов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве неизвестный мужчина попытался изнасиловать девушку в пункте выдачи заказов российского маркетплейса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, он представился оператором и предложил россиянке сняться в рекламе за три тысячи рублей. Девушка согласилась и пошла с мужчиной в пункт выдачи заказов. Псевдооператор отснял рекламу на планшет, куда-то вышел и закрыл шторки, чтобы камера в помещении ничего не фиксировала. Вернувшись, мужчина схватил девушку. Однако ей удалось вырваться и убежать. Теперь пострадавшая планирует обращаться в полицию.

Ранее в Ижевске 15-летняя школьница выпрыгнула с четвертого этажа многоквартирного дома, чтобы спастись от домогательств 34-летнего знакомого.

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    Варвара Митина
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