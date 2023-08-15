Россиянин обманул пенсионерок почти на миллион рублей и попал под суд

В Мурманске осудят мужчину, обманувшего двух женщин более чем на 700 тыс. руб.

В Мурманске следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении местного жителя, который обманом получил от двух пенсионерок более 700 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, 9 мая мужчина позвонил 80-летней женщине и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Он убедил пожилую россиянку, что она должна заплатить определенную сумму денег, чтобы ее дочь избежала уголовного преследования. Через некоторое время к пенсионерке приехал неизвестный, которому она передала 150 тысяч рублей. На протяжении этого времени с ней продолжал разговаривать обвиняемый, запрещал вешать трубку и перезванивать родственникам.

По аналогичной схеме была обманута 77-летняя пенсионерка. Она передала курьеру 2000 евро и 5000 долларов, которые обвиняемый обменял на рубли.

Мужчина вину признал полностью. Ранее он был судим по нескольким статьям. Сейчас мужчина находится под стражей. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Пермском крае полиция задержала 19-летнего местного жителя и возбудила в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве. Молодого человека подозревают в участии в криминальной схеме «Ваш родственник попал в беду» в качестве курьера.