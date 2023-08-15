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17:10, 15 августа 2023Мир

Шведская компания заявила о ракетном обстреле ее завода на Украине

Шведская компания SKF уведомила о ракетном обстреле ее завода в Луцке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF уведомил о ракетном обстреле его завода, расположенном на западе Украины. Как уточняет Reuters, речь идет о заводе в Луцке.

Отмечается, что атака на завод была зафиксирована минувшей ночью. «Ночью была совершена атака на город Луцк на Украине, наш завод пострадал в результате этой атаки», — заявил представитель компании Карл Бьернстам.

Бьернстам пообещал, что представители SKF оценят последствия удара и ущерб от него. По его словам, особенное внимание будет уделено безопасности сотрудников.

Ранее спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат заявил, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) столкнулась с трудностями в поражении российских ракет, которые способны маневрировать в полете.

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    Варвара Кошечкина
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