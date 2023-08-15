Шведская компания заявила о ракетном обстреле ее завода на Украине
Крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF уведомил о ракетном обстреле его завода, расположенном на западе Украины. Как уточняет Reuters, речь идет о заводе в Луцке.
Отмечается, что атака на завод была зафиксирована минувшей ночью. «Ночью была совершена атака на город Луцк на Украине, наш завод пострадал в результате этой атаки», — заявил представитель компании Карл Бьернстам.
Бьернстам пообещал, что представители SKF оценят последствия удара и ущерб от него. По его словам, особенное внимание будет уделено безопасности сотрудников.
Ранее спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат заявил, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) столкнулась с трудностями в поражении российских ракет, которые способны маневрировать в полете.