Шведская компания заявила о ракетном обстреле ее завода на Украине

Шведская компания SKF уведомила о ракетном обстреле ее завода в Луцке

Крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF уведомил о ракетном обстреле его завода, расположенном на западе Украины. Как уточняет Reuters, речь идет о заводе в Луцке.

Отмечается, что атака на завод была зафиксирована минувшей ночью. «Ночью была совершена атака на город Луцк на Украине, наш завод пострадал в результате этой атаки», — заявил представитель компании Карл Бьернстам.

Бьернстам пообещал, что представители SKF оценят последствия удара и ущерб от него. По его словам, особенное внимание будет уделено безопасности сотрудников.

Ранее спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат заявил, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) столкнулась с трудностями в поражении российских ракет, которые способны маневрировать в полете.