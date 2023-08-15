Российский стендап-комик опроверг информацию об избиении в Москве

«Газета.Ru»: стендап-комик Тисенко опроверг сообщения об избиении в Москве

Российский стендап-комик, участник шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ Николай Тисенко опроверг сообщения СМИ о том, что его избили в Москве. Слова юмориста проводит издание «Газета.Ru».

«Информация некорректная. В Питере я вступился за человека, которого избивали, сам получил по лицу. В больнице я не нахожусь», — прокомментировал Тисенко сведения о своем избиении. Он заявил, что СМИ сильно преувеличили инцидент.

Юморист также добавил, что уже находится в Москве, где планируется провести мастер-класс у импровизационного театра, в котором участвует. «18 августа концерт в Питере, 20-го — в Москве, так что все идет по рабочему графику», — подчеркнул он.

15 августа «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что комика избили в Москве. Утверждалось, что Тисенко был госпитализирован и ему диагностировали сотрясение мозга. Также заявлялось, что полиция начала доследственную проверку.