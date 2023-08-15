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13:41, 15 августа 2023Интернет и СМИ

Российского стендап-комика избили в Москве

«Известия»: неизвестные избили стендап-комика Николая Тисенко в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве неизвестные избили российского стендап-комика, участника шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ Николая Тисенко. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что стендап-комика избили рано утром 14 августа. По данным источника, в результате нападения юморист был доставлен в больницу. Специалисты диагностировали у него сотрясение головного мозга.

Сейчас за состоянием Тисенко наблюдают врачи. Полиция начала доследственную проверку. Другие подробности не приводятся.

Ранее экс-ведущая телепрограммы «Измены» на канале «Ю» актриса и психолог Татьяна Виноградова сообщила, что бойфренд избил ее на Бали. «Избил меня, находясь в пьяных галлюцинациях», — написала о произошедшем телеведущая. Виноградова отметила, что не планирует обращаться в полицию, но хочет привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

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    Олег Давыдов
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