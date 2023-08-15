Российские военные отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении

Войска группировки «Запад» отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении

Войска группировки «Запад» в течение одного дня отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Зыбинский, для установления утраченных позиций на купянском направлении украинские войска провели пять контратак на позиции ВС РФ. Однако все они были сорваны нанесением упреждающего огневого поражения. Отмечается, что потери ВСУ составили до взвода пехоты.

По словам собеседника агентства, в полосе обороны Первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й отдельной механизированной бригады дважды атаковал позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. «Выдвижение противника своевременно вскрыто, огнем буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и САУ "Мста-С" нанесено огневое поражение, атаки отражены. Уничтожено до взвода живой силы», — указал офицер.

Также сообщается, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 нанесли 12 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка.

Ранее сообщалось, что российский танк в ходе боя на авдеевском направлении выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине. Экипаж боевой машины эвакуировался только после выполнения боевой задачи.