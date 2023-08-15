Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:36, 15 августа 2023Россия

Российские военные отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении

Войска группировки «Запад» отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Войска группировки «Запад» в течение одного дня отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Зыбинский, для установления утраченных позиций на купянском направлении украинские войска провели пять контратак на позиции ВС РФ. Однако все они были сорваны нанесением упреждающего огневого поражения. Отмечается, что потери ВСУ составили до взвода пехоты.

По словам собеседника агентства, в полосе обороны Первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й отдельной механизированной бригады дважды атаковал позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. «Выдвижение противника своевременно вскрыто, огнем буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и САУ "Мста-С" нанесено огневое поражение, атаки отражены. Уничтожено до взвода живой силы», — указал офицер.

Также сообщается, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 нанесли 12 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка.

Ранее сообщалось, что российский танк в ходе боя на авдеевском направлении выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине. Экипаж боевой машины эвакуировался только после выполнения боевой задачи.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Кандидат в президенты США заявил о финансировании Майдана Вашингтоном

    Губернатор объяснил громкие звуки в Ростовской области

    Российские военные отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении

    Из ананаса изготовили упаковку для продуктов

    Многоквартирный дом загорелся в Красноярске

    Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27

    Дизайнер Том Форд купил дом детства супруги бывшего президента США

    Фотограф отснял свадьбу и столкнулся с неожиданным требованием невесты

    Армии России захотели дать контроль за гражданскими сетями

    Россиянка назвала свинарником популярную достопримечательность Казахстана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости