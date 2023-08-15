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04:21, 15 августа 2023Россия

Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета

Российский танк выдержал прямое попадание гранатомета NLAW и подрыв на мине

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский танк, сопровождавший на авдеевском направлении штурмовую колонну, в ходе боя выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине. Об этом рассказал офицер группировки войск «Юг». Его слова приводит РИА Новости.

По словам офицера, механизированная штурмовая группа была направлена на выполнение задания на авдеевском направлении. Один из приданных ей танков выполнял обманный маневр, а второй шел в голове колонны, прикрывая пару боевых машин пехоты. Приблизившись к позициям ВСУ, танк прикрытия начал огневое подавление укрепрайона противника, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. «В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — раскрыл подробности собеседник агентства.

Прикрывая своих товарищей и ведя бой, экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение противника. Однако даже после этого танк продолжил вести огонь по врагу, насколько это позволяли возможности машины. Экипаж эвакуировался только после выполнения задачи.

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    Екатерина Подвигина
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