Путин рассказал о наращивании потенциала НАТО

Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать потенциал всеми средствами давления

НАТО наращивает силы с помощью всех средств давления, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Страны-члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями», — сказал политик.

Он также добавил, что в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Инициаторы конфликтов планируют извлекать свою выгоду, объяснил Путин.

Ранее российский лидер заявил о готовности страны к столкновению с альянсом. При этом он подчеркнул, что Москва не хочет этого конфликта, но всегда готова к ответным действиям.