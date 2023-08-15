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21:00, 15 августа 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины вечером 15 августа прозвучала воздушная тревога

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вечером 15 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

В 20:22 по московскому времени сирены тревоги прозвучали в Винницкой области и в Киеве, после чего в течение нескольких минут распространились на все регионы страны.

До этого воздушная тревога во всех украинских областях объявлялась днем 15 августа.

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    Георгий Нестеров
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