По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины вечером 15 августа прозвучала воздушная тревога

Вечером 15 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

В 20:22 по московскому времени сирены тревоги прозвучали в Винницкой области и в Киеве, после чего в течение нескольких минут распространились на все регионы страны.

До этого воздушная тревога во всех украинских областях объявлялась днем 15 августа.