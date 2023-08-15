Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Власти объявили воздушную тревогу во всех регионах Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу на территории всей страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 15:25 по местному времени (совпадает с мск) в ряде областей, и в течение нескольких минут распространился на все регионы.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 августа взрывы прозвучали в Днепре, Львове и Луцке. В частности, в Днепре случился пожар на промышленном предприятии.