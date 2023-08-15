В Днепре из-за удара загорелось предприятие

Власти Днепра сообщили о пожаре на промышленном предприятии в результате удара

В Днепре в результате ночного удара произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Пожар в общей сложности охватил более 800 кв м. Его локализовали. Спасибо спасателям за слаженную работу», — написал Лысак.

Ранним утром 15 августа стало известно о взрывах в Днепре, а также во Львове и Луцке. В последнем в результате атаки было повреждено здание промышленного предприятия.

