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10:12, 15 августа 2023Бывший СССР

В Днепре из-за удара загорелось предприятие

Власти Днепра сообщили о пожаре на промышленном предприятии в результате удара

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Днепре в результате ночного удара произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Пожар в общей сложности охватил более 800 кв м. Его локализовали. Спасибо спасателям за слаженную работу», — написал Лысак.

Ранним утром 15 августа стало известно о взрывах в Днепре, а также во Львове и Луцке. В последнем в результате атаки было повреждено здание промышленного предприятия.

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    Алевтина Запольская
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