В московском автосервисе под днищем машины нашли похожий на взрывчатку предмет

Mash: в автосервисе Москвы под днищем Land Cruiser нашли предмет, похожий на СВУ

В московском автосервисе механики обнаружили под днищем Toyota Land Cruiser предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники сервиса на Краснодарской улице вызвали полицию. Мужчина, который привез машину на СТО, заявил, что ее владельцем является брат.

UPD: информация о взрывном устройстве не подтвердилась. За СВУ приняли перемотанный скотчем пакет, который прилип к машине.

14 июля Следственный комитет России возбудил дело после подрыва машины в Белгороде, под днищем которой было заложено СВУ.