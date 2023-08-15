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18:04, 15 августа 2023Силовые структуры

В московском автосервисе под днищем машины нашли похожий на взрывчатку предмет

Mash: в автосервисе Москвы под днищем Land Cruiser нашли предмет, похожий на СВУ

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В московском автосервисе механики обнаружили под днищем Toyota Land Cruiser предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники сервиса на Краснодарской улице вызвали полицию. Мужчина, который привез машину на СТО, заявил, что ее владельцем является брат.

UPD: информация о взрывном устройстве не подтвердилась. За СВУ приняли перемотанный скотчем пакет, который прилип к машине.

14 июля Следственный комитет России возбудил дело после подрыва машины в Белгороде, под днищем которой было заложено СВУ.

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    Илона Палей
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