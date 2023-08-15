Названа минимальная стоимость поездки в США для российских туристов

Тревел-блогер Ансталь: тур в США обойдется россиянам минимум в 500 тысяч рублей

Десятидневное путешествие в США будет стоить россиянам минимум полмиллиона рублей на двоих. Такую цифру тревел-блогер Наталия Ансталь назвала в разговоре с изданием NEWS.ru.

По подсчетам Ансталь, авиабилеты в штаты с пересадкой обойдутся двум россиянам в 250 тысяч рублей, столько же будет стоить проживание в бюджетной гостинице. На ежедневные расходы стоит выделить по 150 долларов на человека в день (около 14,7 тысячи рублей по курсу на 15 августа).

«Плюс аренда автомобиля — еще 30 тысяч рублей. (...) Машина нужна, так как в США не так хорошо развит общественный транспорт», — уточнила блогер.

В материале отмечается, что россияне по-прежнему могут получить американскую туристическую визу, но для этого придется поехать в другую страну. Ансталь рассказала, что чаще всего туристы подают документы в посольстве США в Астане и генконсульстве в Алма-Ате. При этом отношение к россиянам не изменилось, на собеседовании к ним не придираются.

Ранее стало известно, что больше половины россиян опасаются поездок в США. Среди популярных причин, вызывающих беспокойство туристов, — возможность заразиться новым вирусом и потенциальные проблемы с возвращением домой.